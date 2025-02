Super Bowl: So lief die Halbzeitshow von Kendrick Lamar

Unterstützt wurde Lamar auch live von R&B–Star SZA, die in einem komplett roten Outfit auftrat. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte der Auftritt von Tennis–Ikone Serena Williams (43) während seines Diss–Tracks «Not Like Us» in Richtung seines Rap–Rivalen Drake (38). Das Auftauchen von Williams ist als mutmasslich zusätzlicher Seitenhieb gegen Drake zu lesen, der 2011 die ehemalige Nummer eins im Damen–Tennis datete. Auf der Setlist von Lamar standen ausserdem auch Hits wie «Humble», «DNA», «Euphoria», «Man at the Garden» und viele mehr.