Super-Bowl-Teams stehen fest: Cardi B jubelt mit Freund Stefon Biggs

Rapperin Cardi B (33) feiert den Super–Bowl–Einzug ihres Freundes Stefon Diggs (32), nachdem seine Mannschaft, die New England Patriots, am Sonntag die Denver Broncos besiegt haben. Die Musikerin trotzte der eisigen Kälte, als sie das Spiel in Colorado besuchte.
Super Bowl mit den Patriots und den Seahaws
Die Patriots gewannen das AFC Championship Game mit 10:7 und stehen damit im Super Bowl, wo sie am 8. Februar gegen die Seattle Seahawks antreten werden. Der Super Bowl LX findet im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, statt. In der Halbzeitshow tritt Bad Bunny auf.
Cardi B stürmte nach dem Sieg auf das Spielfeld und jubelte begeistert. «Wir fahren zum Super Bowl! Oh mein Gott!», rief sie in einem Video, das die NFL auf Instagram veröffentlichte.
Sie schwärmte auch nach dem Spiel in ihren Instagram–Stories: «Das ist mein Baby!» Diggs war sichtlich bewegt und wischte sich die Tränen ab. Cardi B postete ausserdem ein Video, in dem sie Diggs' Mutter Stephanie lobte und sie fragte, wie sie sich nach dem grossen Sieg fühlte. «Meine Seite tut weh», antwortete diese mit einem Augenzwinkern. Auf dem Spielfeld umarmte die Rapperin ihren Liebsten und das Paar tauschte einen Kuss aus.
Sohn kam im November zur Welt
Die Beziehung zwischen Cardi B und Stefon Diggs wurde erstmals im Oktober 2024 bekannt. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten sie im Mai 2025 bei einem Basketball–Spiel der Boston Celtics gegen die New York Knicks im Madison Square Garden. Im November 2025 bekamen sie ihr erstes gemeinsames Kind, einen Jungen.
Für Cardi B, die mit bürgerlichem Namen Belcalis Almánzar heisst, ist es nach den Töchtern Kulture und Blossom sowie Sohn Wave das vierte Kind. Die drei älteren Kinder stammen aus der Beziehung mit Rapper Offset (34). Auch der American–Football–Star Diggs bringt Nachwuchs mit in die Beziehung ein. Er hat bereits zwei Töchter.