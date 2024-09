Superbloom 2024: Mit dem Sommerhit die Festivalsaison verabschieden

Zum einen reihte sich somit schnell ein Auftritt nach dem anderen, was den ein oder anderen Festivalbesucher vor der Doppelbühne überfordert haben könnte und für grossen Andrang im vorderen Bereich sorgte, zum anderen konnte dem Stadion–Publikum damit aber auch ein abwechslungsreiches Programm und wie in den Festival–Ausgaben zuvor wieder eine grosse Musikvielfalt geboten werden. Am Nachmittag bewegte die deutsche Indie–Pop–Band Provinz mit ihren Hits wie «Was uns high macht» oder «Liebe zu dritt» die Menge trotz Hitze und sommerlichen Temperaturen schnell zum Mittanzen, bevor der Londoner Rapper Loyle Carner (29) seinen smoothen Flow auf die Bühne nebenan brachte. Der im baden–württembergischen Bietigheim–Bissingen aufgewachsene Rapper Rin (30) freute sich, dass er seine letzte Show des Sommers im Süden zelebrieren konnte und brachte den Fans seine Hits wie «Bros» und «Fabergé» mit. Textsicher zeigten sich die Deutschrap–Anhänger auch bei Cro (34), der ein Bad in der Menge nahm, sich «Einmal um die Welt» sang oder von der «Bad Chick» rappte.