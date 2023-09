Superbloom Festival 2023: Lila Wolken und pinke Zukunft

Zum zweiten Mal ragten am vergangenen Wochenende bunte Blumen im Olympiapark München in den Himmel. Das Superbloom Festival lud erneut zu musikalischen Highlights und Performances ein. Bei viel Sonnenschein bildeten sich am Samstag bereits am frühen Vormittag auf dem Olympiagelände die Einlass–Schlangen. Wer es dann in die blumige Superbloom–Welt geschafft hatte, konnte sich am ersten Festivaltag im Olympiastadion bei Sängerin Paula Hartmann (22) auf das Wochenende einstimmen oder bei DJ Öwnboss (34) aus Brasilien auf der Superstage neben dem Stadion das frühe Tanzbein schwingen. Im Disctrict 4 wurden abseits der Musik und im Grünen Workshops sowie Fashion– und Drag–Queen–Performances geboten. Zum Rahmenprogramm des Wochenendes gehörten zudem Comedy–Auftritte, Kinderprogramm, Live–Podcasts oder Mitmach–Aktionen.