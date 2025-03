Superheldinnen: Warum der weibliche Körper mehr Anerkennung verdient

In ihrem Buch «Wir Superheldinnen: Eine Frauenärztin verrät, was du schon immer über deinen Körper wissen wolltest» (ab 12. März, Penguin Random House) räumt Dr. Dorothee Biener mit Mythen auf und gibt einen umfassenden Einblick in die wahre Stärke des weiblichen Körpers. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erklärt sie, wie wir als Gesellschaft Scham und Tabus überwinden können und warum es an der Zeit ist, den weiblichen Körper in der Medizin endlich gleichwertig zu berücksichtigen.