«Superman: Legacy»: Dreh des Reboot-Films steht unmittelbar bevor

Aktuell ist geplant, dass der Film am 11. Juli 2025 in die Kinos kommt. Die Handlung dürfte in ihrem Kern auch Comic–Muffeln bekannt sein: Drehbuchautor und Regisseur Gunn erzählt in «Superman: Legacy» die Geschichte eines jüngeren Supermans, der beginnt, bei der Tageszeitung The Daily Planet zu arbeiten. Dort lernt er seine spätere grosse Liebe Lois Lane kennen, und wird in Metropolis zum Superhelden Superman.