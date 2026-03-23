«Superman»-Schauspielerin Valerie Perrine ist gestorben

Souther schilderte weiter, dass Perrine seit mehr als 15 Jahren an Parkinson litt – eine Diagnose, die sie laut ihrer Freundin mit bemerkenswerter Haltung trug, ohne Klagen, mit Mut und Offenheit. «Sie war eine wahre Inspiration, die ihr Leben in vollen Zügen gelebt hat – und was für ein grossartiges Leben das war. Die Welt ist weniger schön ohne sie», schrieb Souther weiter. Zugleich rief sie zu Spenden über die Plattform GoFundMe auf, um Perrines letzten Wunsch zu erfüllen: eine Beisetzung auf dem Forest Lawn Cemetery. Die jahrelange Krankheit habe ihre Finanzen vollständig aufgezehrt.