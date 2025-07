«Superman»-Weltpremiere mit David Corenswet und einem besonderen Gast

Sohn von Christopher Reeve als ganz besonderer Gast

Ein ganz besonderer Besucher in L.A. war Will Reeve. Der 33–Jährige ist der jüngste Sohn von Christopher Reeve (1952–2004), der 1978 in der ersten grossen «Superman»–Kinoadaption den Man of Steel verkörperte. Will Reeve hat in James Gunns Neuauflage einen Miniauftritt als Reporter. Im wahren Leben ist Will Reeve, der wie David Corenswet Nadelstreifen trug, Korrespondent des TV–Senders ABC.