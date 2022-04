Supermodel Bella Hadid gibt Debüt als Schauspielerin

Welche Rolle genau die 25-Jährige spielen wird, ist noch nicht bekannt. In der preisgekrönten Serie «Ramy» geht es um Ramy Hassan (Ramy Youssef, 31), der sich als Muslim in den USA mit seinem Glauben und seinem Lifestyle beschäftigt. Er setzt sich mit seiner politisch gespaltenen Nachbarschaft in New Jersey auseinander und erforscht seine Rolle in der Millennial-Generation. Ramy Youssef erhielt für seine Schauspielleistung einen Golden Globe, ausserdem wurde er für zwei Emmys nominiert.