Supermodel Naomi Campbell rockt im gewagten Bodysuit den Catwalk

Naomi Campbell (54) hat in Mailand wieder einmal gezeigt, dass sie auch mit über 50 Jahren nichts von ihrer Supermodel–Aura verloren hat. Zum 30–jährigen Jubiläum der Marke DSquared2 lief sie im Rahmen der Fashion Week am Dienstagabend über den Laufsteg. Auf dem Runway präsentierte sie einen schwarzen Biker–Bodysuit aus Leder in Kombination mit hautengen Overknee–Stiefeln und einer ausladenden Locken–Haarpracht.