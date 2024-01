Superstar Adele spielt vier Mega-Konzerte in München

Die britische Sängerin Adele (35) wird im Sommer für eine ganze Konzertreihe nach München kommen. Wie es zu dem Engagement kam, erzählt sie persönlich auf Instagram: «Vor ein paar Monaten erhielt ich einen Anruf wegen einer Reihe von Sommerauftritten. Ich war mit meinen Shows im Londoner Hyde Park und meiner Residency in Las Vegas sehr zufrieden, hatte also keine anderen Pläne», so Adele.