«Supertalent»-Finalist Michael Holderbusch stirbt mit nur 45 Jahren

Er wurde mit Joe Cocker und Tom Jones verglichen

Holderbusch lebte vor seiner Teilnahme an der Show viele Jahre von Hartz IV und träumte von einer Musikkarriere. Vor 15 Jahren wurde dieser Traum dann Wirklichkeit und der Sänger deutschlandweit bekannt. Bei «Das Supertalent» überzeugte er die Juroren sofort und wurde mit Superstars wie Joe Cocker (1944–2014) und Tom Jones (84) verglichen. Er musste sich dann allerdings gegen Freddy Sahin–Scholl (71) geschlagen gegeben, für den die meisten der mehr als acht Millionen Zuschauer anriefen. Doch der zweite Platz reichte Holderbusch, um von seiner Musik leben zu können. So ging er etwa mit dem Gewinner von 2008, Michael Hirte (60), auf Deutschland–Tournee und trat bei vielen Festen in seiner nordhessischen Heimat auf.