«Supertalent»-Juror Bruce Darnell: Darauf können sich Fans freuen

Die 16. Staffel von «Das Supertalent» feiert am Samstag, 27. Januar (20:15 Uhr bei RTL oder via RTL+), Premiere. Die deutsche Ausgabe der Castingshow–Sendung «Got Talent» läuft seit 2007 bei RTL. 2022 und 2023 hatte der Sender die Talentsuche allerdings pausiert. Was erwartet die Zuschauer beim Comeback?