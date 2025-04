«Supertalent»-Neuzugang Tony Bauer: Das schätzt er an Dieter Bohlen

Tony Bauer: Dieter Bohlen wird «falsch verstanden»

An der Rolle als Juror habe ihn zudem überrascht, «dass man sich wirklich konzentrieren muss. Wir hatten Drehtage mit neun bis zehn Stunden. Du musst die ganze Zeit auf Sendung sein. Alle Ohren müssen gespitzt sein. Das hatte ich tatsächlich unterschätzt. Ich dachte, ich mache da ein bisschen Remmidemmi und gehe wieder. Nach den ersten zwei Acts war mir dann klar, wie das alles läuft.» Seine Krankheit, der Comedian geht mit seinem Kurzdarmsyndrom und der damit notwendigen künstlichen Ernährung offen um, habe ihn bei der Produktion nicht eingeschränkt, erzählt Bauer. «Wir waren immer relativ früh fertig, so gegen neun Uhr. Zwischendurch kannst du ja auch essen und trinken, ich konnte dort entspannt auf dem Stuhl sitzen – Also die Krankheit hat gar keine Rolle gespielt.»



Und wie hat er seine Jurykollegen erlebt? «Dieter, der übrigens vorher keine Ahnung hatte, wer ich bin (lacht), ist natürlich der Bad Cop in der ganzen Konstellation. Er sagt ungefiltert genau das, was es ist. Das verstehen ganz viele falsch und deshalb denken immer alle, dass er unsympathisch ist. Dieter ist aber ein mega sympathischer Mensch», betont der 29–Jährige. «Er sagt dir entweder ja oder nein. Und er sagt es unverblümt. Er kommt nicht mit irgendwelchen Floskeln daher. So ein bisschen wie Menschen im Ruhrgebiet. Mein Opa ist genauso.» Zu seinen weiteren Kollegen gibt er an: «Ekat ist der absolute Good Cop. Die ist so: Egal was ist, erst mal toll, dass du da auf der Bühne stehst. Bruce ist reserviert, aber positiv reserviert. Wenn ihn was begeistert, dann begeistert ihn das wirklich. Ich selbst bin so eine Mischung aus Dieter und Bruce.» Am Anfang sei es schwer für ihn gewesen, in der etablierten Jury seinen Platz zu finden, «doch nach dem zweiten, dritten Act war ich ein Teil davon», erzählt Bauer. «Da hat es dann geflowt und wir haben Party gemacht.»