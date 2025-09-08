Supertramp-Mitgründer Rick Davies ist tot

Seine Musik inspirierte viele Menschen

Weiter heisst es auf der Webseite der Band über Rick Davies: «Abseits der Bühne war Rick für seine Herzlichkeit, seine Widerstandsfähigkeit und seine Liebe zu seiner Frau Sue bekannt, mit der er über fünf Jahrzehnte lang zusammen war. Nachdem er mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, die ihn daran hinderten, weiterhin mit Supertramp auf Tournee zu gehen, genoss er es, mit seinen Freunden aus seiner Heimatstadt als Ricky and the Rockets aufzutreten.» Die Band fügte hinzu: «Ricks Musik und sein Vermächtnis inspirieren weiterhin viele Menschen und sind ein Beweis dafür, dass grossartige Songs niemals sterben, sondern weiterleben.»