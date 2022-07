Support für Ed Sheerans Tour: Wer ist Newcomerin Cat Burns?

Wie kam Cat Burns zur Tour von Ed Sheeran?

Dass sie auf Ed Sheerans Tour nun in riesigen Stadien auftritt, kann die 22-Jährige offenbar selbst kaum glauben. «Ich bin gerade vor 25.000 Leuten aufgetreten. Was?», schrieb sie in ihrer Instagram-Story nach ihrem ersten Auftritt in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen zu einem Selfie, auf dem sie ein erstauntes Gesicht macht. Wie sie an das Engagement gekommen ist, weiss sie selbst «nicht so genau». «Ich bekam einen Anruf von meinem Manager, als ich im Auto sass. Er sagte mir, dass mir die Tour angeboten wurde, und ich habe die Gelegenheit ergriffen!», erzählt sie spot on news.