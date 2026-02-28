Susan Sarandon spricht über Hollywood-Ausschluss

Oscar–Preisträgerin Susan Sarandon (79) hat am Rande der Goya–Awards in Barcelona offen über die beruflichen Konsequenzen gesprochen, die sie aufgrund ihrer pro–palästinensischen Haltung erfahren hat. Auf einer Pressekonferenz am Freitag berichtete die Schauspielerin laut «Variety», dass sie seit ihren öffentlichen Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen de facto von der US–Filmindustrie ausgeschlossen wurde.