Susan Sideropoulos moderiert neue Umstyling-Show im ZDF

Insgesamt veröffentlicht das ZDF ab 15. Juni sechs Folgen von «That's My Style». Im Free–TV laufen die Folgen bis 20. Juli immer sonntags um 14.55 Uhr im ZDF. Vorab sind sie bereits freitags ab 10 Uhr in der ZDF–Mediathek und in der ZDF–App abrufbar. Die erste Folge geht zum Streamen am Freitag, den 13. Juni, online.