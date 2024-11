Susanna Wellenbrink: Der einstige Kinderstar feiert 50. Geburtstag

Neues Leben im Ausland

Auf ihrem Instagram–Account gibt sie immer mal wieder Einblicke in ihr neues Leben abseits der Schauspielbranche, das offenbar nicht mehr in Deutschland stattfindet. Sie lebe inzwischen «im Ausland» liess sie ihre knapp 2.900 Follower wissen. Ihren Hof in Niederbayern, den sie sich von ihren ersten Gagen kaufte, bot sie zum Verkauf an. Sie postet Bilder von ihren Söhnen, von ihren Hunden, viel Natur und Erinnerungen an ihre verstorbene Mutter. Sie habe eine Zeit lang gebraucht, liess sie im Mai 2024 wissen und gab sich optimistisch: «Aufgeben war nie eine Option. Wenn ich einen Schritt zurück gemacht habe, dann um Anlauf zu nehmen.»