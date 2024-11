Susanne Uhlen: «Habe keine Angst, dass der Krebs wiederkommen könnte»

Bei der ehemaligen Schauspielerin steht Anfang 2025, genauer am 17. Januar, ein besonderes Ereignis an: Nachdem ihr 60. Geburtstag in die Zeit ihrer Krebstherapie gefallen sei, freue sie sich «jetzt sehr auf meinen Siebzigsten!» Susanne Uhlen wird zu diesem Anlass mit ihren beiden Söhnen aus früheren Beziehungen nach Rom fliegen. «Ich möchte erst mit meinen Söhnen feiern, danach mit Henry und der Familie.»