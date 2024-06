«Suspicious Minds»: Preisgekrönter Songwriter Mark James ist gestorben

James gewann zwei Grammys, beide 1983 für «Always on My Mind». Diese Erfolge teilte er sich mit den Co–Autoren Wayne Carson und Johnny Christopher. Der Song, gesungen von Willie Nelson (91), wurde sowohl zum Song des Jahres als auch zum Country–Song des Jahres gekürt. Zuvor hatte Elvis Presley den Song aufgenommen, der auch heute noch mit ihm in Verbindung gebracht wird, obwohl seine Version von 1972 in den USA kein grosser Hit war, da sie als B–Seite von Elvis veröffentlicht wurde. Eine Coverversion (1987) der Pet Shop Boys (seit 1981) war international wohl ebenso erfolgreich wie die von Nelson und erreichte Platz eins in Deutschland und Grossbritannien sowie Platz vier in den USA. 2008 wurde der Song in die Grammy Hall of Fame aufgenommen.