Süss-salzige Erdnuss-Karamell-Riegel

Diese Erdnuss–Karamell–Riegel setzen auf einen süss–salzigen Kontrast und leben von unterschiedlichen Texturen: Ein buttriger Mürbeteigboden, Karamell und eine knackige Nuss–Schicht kommen in diesem Snack zusammen. Die Riegel eignen sich perfekt fürs Büro, zum Teilen oder zum Verschenken.
Zutaten (für ein Blech, ca. 30 Stück)
Für den Boden:
400 g Mehl (Type 405)
200 g kalte Butter
120 g Puderzucker
2 Eigelb
1/2 TL Salz
Für die Karamellschicht:
400 g Zucker
200 g Butter
180 ml Sahne
3 EL Glukosesirup
500 g gesalzene Erdnüsse
2 TL Vanilleextrakt
1 TL Fleur de Sel
Für das Topping:
200 g Zartbitterschokolade
2 EL Kokosöl
Kochutensilien: Backblech (30 x 40 cm), Backpapier, Topf, Zuckerthermometer, Rührschüssel, Teigschaber, Gabel, Küchenwaage
Zubereitung (75 Minuten)
1. Den Backofen auf 180°C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Backblech mit Backpapier auslegen. Das Mehl mit dem Puderzucker und dem Salz in einer Schüssel vermischen. Die kalte Butter in kleine Würfel schneiden und mit den Fingerspitzen in die Mehlmischung einarbeiten, bis eine krümelige Masse entsteht. Die Eigelbe hinzufügen und alles zu einem glatten Teig verkneten.
2. Den Teig gleichmässig auf dem vorbereiteten Backblech verteilen und mit einer Gabel mehrfach einstechen. Im vorgeheizten Ofen etwa 15–18 Minuten goldbraun backen. Den Boden auf dem Blech vollständig auskühlen lassen.
3. Für das feste Karamell den Zucker zusammen mit dem Glukosesirup und der Butter in einem Topf bei mittlerer Hitze schmelzen. Die Sahne langsam einrühren und die Masse unter ständigem Rühren auf 125°C erhitzen – dazu ein Zuckerthermometer verwenden. Vanilleextrakt und Fleur de Sel einrühren.
4. Das heisse Karamell zügig und gleichmässig auf den ausgekühlten Boden giessen und mit einem angefeuchteten Teigschaber verstreichen. Sofort die Erdnüsse in einer dichten, gleichmässigen Schicht auf dem noch weichen Karamell verteilen und sanft andrücken.
5. Die Riegel mindestens zwei Stunden im Kühlschrank vollständig durchkühlen lassen, bis das Karamell fest und schnittfest ist.
6. Die Zartbitterschokolade mit dem Kokosöl im Wasserbad schmelzen und mit einem Löffel über die Riegel träufeln. Erneut 15 Minuten kühlen, bis die Schokolade fest ist. Mit einem scharfen Messer in gleichmässige Stücke schneiden.
Anrichtetipps
Die Riegel auf einem Holzbrett oder einer Schieferplatte arrangieren. Mit einigen groben Meersalzflocken bestreut kommen die süss–salzigen Aromen besonders gut zur Geltung.
Getränkeempfehlung
Ein kräftiger Espresso bildet mit seiner Röstbitterkeit einen reizvollen Kontrast zur Karamellsüsse.
Ein kalter Vanille–Milchshake rundet die nussigen Aromen harmonisch ab.
Rezeptvariationen
Mit gerösteten Mandeln oder Cashewkernen statt Erdnüssen entsteht eine elegante Geschmacksvariante.
Weisse Schokolade als Topping verleiht den Riegeln eine mildere Süsse.