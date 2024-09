Süsse Aktion: Selena Gomez überrascht Highschool-Volleyballteam

Die Schauspielerin aus «Only Murders in the Building» postete mehrere Bilder und einen Videoclip von ihrem Abstecher. Darin ist zu sehen, wie sie in die Sporthalle geht und die jugendlichen Sportlerinnen auf dem Platz überrascht. Diese konnten es gar nicht fassen, dass der Star ihrer Einladung wirklich gefolgt war. «Ich habe das Schild gesehen und musste deshalb kommen», erklärte Gomez den Anwesenden. Anschliessend posierte sie für Fotos und gab Autogramme.