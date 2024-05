Süsse Enthüllung! Christina und Luca Hänni verraten das Babygeschlecht

Christina Hänni ist Diplom Psychologin – jetzt auch in der Schweiz anerkannt

Vor dieser lebensverändernden Nachricht thematisierten die beiden im Übrigen erstmal eine andere gute Nachricht in ihrem Podcast: «Ich bin jetzt anerkannte Diplom–Psychologin in der Schweiz», teilt Christina mit. Sie hatte bereits in Deutschland Psychologie studiert und ein Diplom erhalten. Das Neue ist nun: «Dadurch, dass die Schweiz ein nicht EU–Land ist, musste ich mir das Studium hier anerkennen lassen», so Christina. Die Anerkennung habe ein halbes Jahr gedauert und es gebe in der Schweiz nur einen Versuch. «Deswegen bin ich jetzt so happy», freut sie sich.