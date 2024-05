Süsse Geste: Mary von Dänemark bekommt Wangenkuss von König Frederik

König Frederik (55) und Königin Mary von Dänemark (52) zeigen sich vereint und in bester Laune. Vom 6. bis zum 7. Mai befand sich das Königspaar auf einem zweitägigen Staatsbesuch in Schweden. Am zweiten Tag folgten die beiden einer Einladung der schwedischen Royals König Carl Gustaf (78) und Königin Silvia (80) zu einem gemeinsamen Mittagessen im Rathaus von Stockholm. Die Begrüssung zwischen Frederik und seiner etwas später erscheinenden Ehefrau fiel dabei sehr liebevoll aus: Bilder zeigen, wie Frederik seiner Mary einen Kuss auf die Wange gibt.