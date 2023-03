Süsse Träume: Warum eine gesunde Schlafroutine so wichtig ist

Was kann dabei helfen, den Körper auf eine erholsame Nacht vorzubereiten?

Lewis Prieto: Ganz wichtig ist es, so langsam abzuschalten, also nichts mehr Aufregendes zu erleben. Meditation eignet sich beispielsweise hervorragend, um Geist und Körper zu beruhigen. Diese Achtsamkeitstechnik kann uns helfen, die Aufmerksamkeit weg von stressigen Gedanken und Sorgen zu lenken. Ausserdem empfehle ich, Zeit für sanfte Bewegungen einzuplanen. So spüren wir uns nochmal ganz bewusst und nehmen vielleicht zum ersten Mal im Laufe eines stressigen Tages wieder Kontakt mit unserem Körper auf. Wer einen hektischen Start in den Tag hatte, kann die Zeit am Abend auch für eine Pflegeroutine nutzen und sich etwas Gutes tun. Letztlich geht es bei all diesen Vorschlägen darum, ein bisschen Me-Time einzuplanen. Einfach mal ausprobieren, was am besten funktioniert, um sich entspannt zu fühlen. Idealerweise finden wir so nach einigen Experimenten zu einem ganz individuellen Schlafritual. Was leider gar nicht hilfreich ist: Abends arbeiten, die Zeit für unerledigte Tätigkeiten im Haushalt nutzen oder noch am Handy hängen. Insbesondere letzteres stört unseren Schlaf.