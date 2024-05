Süsser Ausflug in Paris: Jennifer Lopez und ihr Kind Emme Hand in Hand

Jennifer Lopez (54) und ihr Kind Emme (16) halten aneinander fest. Am Montag (6. Mai) legte die Sängerin bei der Met Gala in New York City noch einen glamourösen Auftritt hin. Danach jettete sie mit ihrem Nachwuchs nach Paris. Bei dem Ausflug durfte auch ein Besuch des Louvre nicht fehlen. Auf dem Weg dahin hielten sich die beiden an den Händen.