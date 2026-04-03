Süsser Ostergruss: Liebevoll dekorierte Karotten-Cupcakes

Ostern steht vor der Tür. Zeit für süsse Leckereien, die nicht nur schmecken, sondern auch richtig hübsch auf dem Ostertisch aussehen. Diese Karotten–Cupcakes mit cremigem Vanille–Frosting sind perfekt für das Fest: saftig, aromatisch und liebevoll dekoriert.
Zutaten (für 12 Cupcakes)
Für den Teig:
200 g Karotten, fein gerieben
200 g Mehl (Type 405)
150 g brauner Zucker
2 Eier (Zimmertemperatur)
120 ml neutrales Öl
100 g gemahlene Mandeln
1 TL Zimt
1 TL Backpulver
½ TL Natron
1 Prise Salz
1 Bio–Orange (Abrieb)
1 TL Vanilleextrakt
Für das Frosting:
300 g Frischkäse (Zimmertemperatur)
150 g weiche Butter
150 g Puderzucker
1 TL Vanilleextrakt
Für die Dekoration:
24 kleine Schoko–Ostereier
Optional: 12 Küken aus Zucker
50 g Salzstangen
Kochutensilien: Muffinblech, 12 Papierförmchen, Rührschüssel, Handrührgerät, Teigschaber, Reibe, Zestenreibe, Spritzbeutel mit Sterntülle, Küchenwaage, Messbecher, Kühlgitter
Zubereitung (75 Minuten)
1. Den Backofen auf 175 °C Ober–/Unterhitze vorheizen und das Muffinblech mit Papierförmchen auslegen. Die Karotten schälen und fein reiben, überschüssige Flüssigkeit sanft ausdrücken und beiseitestellen.
2. In einer grossen Schüssel Eier und braunen Zucker mit dem Handrührgerät mindestens 4 Minuten schaumig aufschlagen. Das Öl einlaufen lassen, dabei weiterrühren. Anschliessend Orangenabrieb und Vanilleextrakt unterrühren.
3. Mehl, gemahlene Mandeln, Backpulver, Natron, Zimt und Salz in einer separaten Schüssel vermengen. Die trockenen Zutaten in zwei Portionen vorsichtig unter die Eiermasse heben. Die geriebenen Karotten zum Schluss behutsam unterheben.
4. Den Teig gleichmässig auf die 12 Förmchen verteilen – jedes Förmchen sollte etwa zu zwei Dritteln gefüllt sein. Die Cupcakes im vorgeheizten Ofen 20–22 Minuten backen. Die Stäbchenprobe zeigt, wann sie fertig sind: Kommt das Stäbchen trocken heraus, sind die Cupcakes perfekt gebacken. Die Cupcakes auf einem Kühlgitter vollständig auskühlen lassen.
5. Für das Frosting weiche Butter mit dem Puderzucker mindestens 5 Minuten hell und luftig aufschlagen. Den Frischkäse löffelweise auf niedriger Stufe unterrühren, bis eine glatte, samtige Creme entsteht. Den Vanilleextrakt einrühren. Das fertige Frosting in einen Spritzbeutel mit Sterntülle füllen und grosszügige Rosetten auf die ausgekühlten Cupcakes spritzen.
6. Nun folgt der schönste Teil: Die Salzstangen in kleine Stücke brechen und auf dem Frosting als kleines Nest drapieren. Zwei Schoko–Ostereier darin platzieren und nach Belieben ein Zuckerküken aufsetzen, das frech aus dem Nest herausschaut.
Anrichtetipps
Die Cupcakes auf einer Tortenplatte oder einem Etagere anrichten – so entsteht ein echter Ostertisch–Hingucker. Wer möchte, legt zwischen die Cupcakes einige Zuckerblümchen.
Getränkeempfehlung
Ein prickelnder Crémant Rosé mit seiner zarten Frucht harmoniert wunderbar mit dem Vanille–Frosting und den Karottenaromen.
Ein Vanille–Milchshake bringt Süsse mit und harmoniert wunderbar mit den Cupcakes.
Rezeptvariationen
Wer auf Nüsse verzichten möchte, ersetzt die gemahlenen Mandeln durch dieselbe Menge Mehl.
Für ein veganes Osterfest die Eier durch Leinsamen–Ei (je 1 EL geschroteter Leinsamen + 3 EL Wasser) ersetzen, statt Butter und Frischkäse pflanzliche Alternativen verwenden.