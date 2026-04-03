Süsser Ostergruss: Liebevoll dekorierte Karotten-Cupcakes

4. Den Teig gleichmässig auf die 12 Förmchen verteilen – jedes Förmchen sollte etwa zu zwei Dritteln gefüllt sein. Die Cupcakes im vorgeheizten Ofen 20–22 Minuten backen. Die Stäbchenprobe zeigt, wann sie fertig sind: Kommt das Stäbchen trocken heraus, sind die Cupcakes perfekt gebacken. Die Cupcakes auf einem Kühlgitter vollständig auskühlen lassen.