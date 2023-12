Süsses Foto: Jacques und Gabriella von Monaco feiern 9. Geburtstag

Gabriella und Jacques, die Zwillinge von Charlène von Monaco (45) und Ehemann Fürst Albert II. (65), feiern an diesem Sonntag (10. Dezember) ihren 9. Geburtstag. «Alles Gute zum Geburtstag an Kronprinz Jacques und Prinzessin Gabriella», schrieb der Palast zu diesem Anlass in einem Instagram–Post. Dazu veröffentlichte er ein Foto der Zwillinge, auf dem die beiden Arm in Arm in die Kamera lächeln.