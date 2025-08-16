Süsses Geständnis: Billy Ray Cyrus gibt Liz Hurley Gitarrenunterricht

Sie lernten sich am Filmset kennen

Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus lernten sich kennen, als sie an dem Weihnachtsfilm «Christmas in Paradise» (2022) arbeiteten. Danach sollen sie jedoch rund zwei Jahre lang keinen Kontakt gehabt haben. Nach der Trennung von seiner Frau Firerose schrieb sie ihn jedoch an, um ihre Unterstützung anzubieten. Darüber seien sie sich näher gekommen. Zu Ostern, im April 2025, machten sie ihre Liebe öffentlich und überraschten damit ihre Fans. Im Mai feierten sie beim Eröffnungsdinner der Ausstellung «Orizzonti Rosso» in Rom ihr Red–Carpet–Debüt.