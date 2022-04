Neben seinen Stand-up-Auftritten war Gottfried auch durch seine Auftritte bei «Saturday Night Live» und Rollen in Filmen wie «Beverly Hills Cop II» (1987), «So ein Satansbraten» (1990) sowie als Sprecher des Jago in Disneys Zeichentrickfilm «Aladdin» von 1992 bekannt. In «A Million Ways to Die in the West» (2014) erschien Gilbert Gottfried als Abraham Lincoln (1809-1865) während eines Drogentrips von Hauptdarsteller Albert (Seth MacFarlane, 48).