Suzanne Somers' Witwer Alan Hamel ist wieder vergeben

«Ich bin glücklich, Joanna in meinem Leben zu haben», schwärmte der 88–Jährige in dem Gespräch, führte dann aber aus, dass er nicht wisse, «wohin diese Beziehung führt». «Aber was ich weiss, ist, dass ich in der Cocktailstunde meines Lebens mit einer grossartigen Familie gesegnet bin – dank der unglaublichen Suzanne –, einem privilegierten Leben und unserem Unternehmen, das wir vor 50 Jahren gegründet haben», so der Witwer.