Sven Martineks Lebenswandel: «Ich war auf der Flucht vor mir selbst»

Schauspieler Sven Martinek (61) hat in einem neuen Interview über seinen Lebenswandel gesprochen. «Ich habe lange wie eine Kerze an beiden Enden gebrannt. Immer unterwegs, viel Alkohol, Partys – ich war auf der Flucht vor mir selbst. Irgendwann habe ich erkannt, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich wäre sonst daran zerbrochen», sagte Martinek im Gespräch mit «t–online».