Svenja Huth: «Deutschland hat sich zum EM-Favoriten gemausert»

Die Schiedsrichter bei der EM scheinen souveräner mit dem VAR (Video Assistant Referee) umzugehen als in der Bundesliga. Woran liegt das in Ihren Augen?

Svenja Huth: Wenn ich ehrlich bin, ist mir das bisher noch gar nicht so aufgefallen. (lacht) Ich glaube, dass der VAR seine Berechtigung hat, aber es noch Verbesserungspotenzial in Sachen Transparenz gibt. Ein paar Regeländerungen bei der EM, zum Beispiel, dass nur Kapitäne mit dem Schiedsrichter sprechen können, halte ich für einen guten Schritt in die richtige Richtung – das hilft dem Schiedsrichter vielleicht auch bei der Arbeit mit dem VAR.