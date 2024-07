Swift-Ex Matty Healy: Kostet ihn Bühnen-Kuss 1,9 Millionen Pfund?

In Malaysia sind homosexuelle Handlungen illegal und können mit zwanzig Jahren Gefängnis bestraft werden. Das machte Healy damals sehr wütend: «Ich sehe den Sinn nicht, The 1975 in ein Land einzuladen, wo uns gesagt wird, mit wem wir Sex haben können. Unglücklicherweise bekommt ihr kein Set mit vielen aufmunternden Songs, weil ich fucking wütend bin», sagte der Ex–Freund von Ausnahmekünstlerin Taylor Swift (34), die kürzlich in Deutschland tausende Fans begeistert hat im Zuge ihrer «The Eras»–Welttournee.