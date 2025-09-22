Swift-Verlobter Travis Kelce zu Geldstrafe verdonnert

Noch kein Datum für die Hochzeit

Unterdessen macht Kelce aber auch weiterhin positive Schlagzeilen rund um seine bevorstehende Hochzeit mit Sängerin Taylor Swift (35). Die beiden hatten Ende August ihre Verlobung offiziell gemacht. Ein grosses Spektakel soll die Vermählung der beiden Stars offenbar nicht werden, berichtete eine Quelle aus dem Umfeld des Paares dem «People»–Magazin. Wann die Hochzeit stattfindet, scheint noch nicht raus zu sein. Die beiden wollen aktuell «einfach nur die Verlobung geniessen und sich Zeit damit lassen». Das Paar befände sich «noch nicht in der Phase der Hochzeitsvorbereitungen», sagte ein Insider dem «People»–Magazin.