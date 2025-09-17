«Swiped»: Packende Story inspiriert von Bumble-Gründerin Whitney Wolfe

Der neue Film «Swiped» von 20th Century Studios, der am 19. September auf Disney+ startet, erzählt die Geschichte der Bumble–Gründerin Whitney Wolfe. In der männerdominierten Tech–Branche kämpfte sie sich bis ganz an die Spitze und wurde zu einer der ersten Selfmade–Milliardärinnen. Hollywoodstar Lily James («Cinderella», 36) gibt Wolfe in dem packenden Business–Film über modernes Dating–Verhalten ein Gesicht.