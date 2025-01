Switch 2: Nintendo kündigt neue Konsole an

Das von Nintendo auf YouTube veröffentlichte Video konzentriert sich vor allem auf das neue Design der Konsole. Es zeigt die Neugestaltung der beiden ikonischen Controller–Elemente, der Joy–Cons, und wie sich diese in einen klassischen Gaming–Controller verwandeln, sobald die Switch 2 als Konsole an den Fernseher angeschlossen wird. Am meisten fällt dabei die neue Farbgebung auf, denn von den bislang typischen blauen und roten Seiten verabschiedet Nintendo sich und hüllt sie in schwarz. Nur noch am Kreis um den Analog–Stick herum bleibt die Farbe erhalten sowie an den Steckelementen, die die Controller mit dem Display verbinden.