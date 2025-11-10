SWR-Moderator und Radiolegende Matthias Holtmann ist tot

Holtmann arbeitete über mehrere Jahrzehnte hinweg für den öffentlich–rechtlichen Rundfunk im Südwesten. Als Moderator, Musikredakteur und Journalist gestaltete er das Programm mit und begleitete mehrere Generationen von Radiohörern. Seine Arbeit beim SDR und später beim SWR machte ihn zu einer bekannten Stimme in Baden–Württemberg und Rheinland–Pfalz.