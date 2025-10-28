Sydney Sweeney reagiert auf die Bond-Girl-Gerüchte

Ehrliches Geständnis statt Floskeln

Nachdem sie sich gefangen hat, wird Sweeney im «Variety»–Gespräch dann aber doch noch deutlich: «Um ehrlich zu sein, kenne ich nicht alle Bond–Gerüchte. Aber ich war schon immer ein riesiger Fan des Franchise, und ich bin gespannt und neugierig, was sie damit machen werden.» Doch wäre sie überhaupt interessiert? Sweeney selbstsicher: «Kommt auf das Drehbuch an. Ich glaube, ich hätte mehr Spass als James Bond.»