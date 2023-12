Sydney Sweeney von Spinne gebissen: «Ich dachte, ich würde sterben»

Sydney Sweeney wird wirklich zu Spider–Woman

So erschreckend das Ganze im ersten Augenblick vor allem für Sweeney war, so humorvoll ging das Team offenbar mit dem Vorfall um. Ein Sanitäter vermerkte: «Sydney Sweeney (Abteilung Besetzung) von Spinne gebissen, jetzt Spider–Woman». Zu diesem Zeitpunkt hätten ihre Kolleginnen und Kollegen sowie die Crew keine Ahnung von «Madame Web» gehabt, erzählt die Schauspielerin. In dem Superheldenfilm wird sie ab 14. Februar 2024 tatsächlich als Julia Carpenter/Spider–Woman im Kino zu sehen sein.