Sylvester Stallone: Deshalb wurde er Schauspieler und kein Polo-Profi

Darum hing Stallone den Polosport an den Nagel

In seiner 2023 auf Netflix erschienen Dokumentation verrät Stallone einen seiner Gründe, weshalb er sich letztlich nicht mehr für den Polosport entschied. Das Verhalten seines 2011 verstorbenen Vaters Frank Stallone Sr. und dessen Misshandlungen seien ausschlaggebend für den Schauspieler gewesen. Wie sich der «Rocky»–Star erinnert, kam dieser «von der Tribüne, packte mich an der Kehle, wirft mich auf den Boden, nimmt das Pferd und verlässt das Feld.» In diesem Moment habe der Schauspieler gedacht, dass er in seinem «ganzen Leben nie wieder ein Pferd sehen» wolle.