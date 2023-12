Sylvester Stallone: Emotionale Rede beim «Rocky»-Tag in Philadelphia

Besondere Ehre für Sylvester Stallone (77): Seine legendäre Filmfigur Rocky Balboa hat nun einen eigenen Gedenktag. In Philadelphia, dem Schauplatz der Boxerfilme, wurde am Sonntag (3. Dezember) der erste «Rocky Day» gefeiert. Auf den Tag genau 47 Jahre zuvor, am 3. Dezember 1976, war «Rocky» in den amerikanischen Kinos gestartet.