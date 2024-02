Sylvester Stallone gab seiner vierjährigen Tochter ein Messer

Gemeinsam mit ihrer Schwester Sophia trainiert Sistine Stallone in «The Family Stallone» dann mit echten Navy SEALs, während ihr Vater genüsslich zuschaut und dabei eine Zigarre raucht. Das Selbstverteidigungstraining hält Sylvester Stallone nach eigener Aussage für nötig, da seine beiden ältesten Töchter in der Metropole New York City leben. «The Family Stallone» ist auch in Deutschland auf dem Streamingdienst Paramount+ verfügbar.