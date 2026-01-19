Sylvester Stallone postet «unglaubliches» Fitnessstudio-Video

Seine eigene Geschichte kommt ins Kino

Parallel dazu entsteht derzeit ein Film über Stallones eigene Anfänge: In «I Play Rocky» unter der Regie von Peter Farrelly wird die turbulente Entstehungsgeschichte seines Kultfilms von 1976 erzählt. Anthony Ippolito (26) verkörpert darin den jungen Stallone. «Das Schwierigste an ‹Rocky› ist, dass ich mich bis heute aufrege, wenn ich höre, dass es ein Sportfilm ist. Das ist er nicht. Es ist eine Liebesgeschichte. Sie beginnt mit Liebe», erklärte Stallone kürzlich in der Sendung «CBS Mornings».