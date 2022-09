Sylvester Stallone und Jennifer Flavin sollen sich versöhnt haben

Sylvester Stallone und Jennifer Flavin hatten sich 1988 kennengelernt und am 17. Mai 1997 in London geheiratet. Im August 1996 wurde ihre erste Tochter Sophia Rose (26) geboren. Im Juni 1998 kam Sistine Rose (24) und im Mai 2002 Scarlet Rose (20) zur Welt. Zunächst sah es danach aus, dass die beiden einen Rosenkrieg vermeiden wollten. Beide sprachen nach der Trennung öffentlich nur in höchsten Tönen voneinander.