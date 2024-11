Sylvester Stallone vergleicht Donald Trump mit Rocky Balboa und Jesus

«Genau wie Präsident Trump»

Der Action–Star spricht darin von der Eröffnungsszene des 1976 erschienenen Boxerdramas, in der zunächst ein Bild von Jesus zu sehen ist. Der von Stallone verkörperte Rocky Balboa wird daraufhin im Ring im Gesicht getroffen. «In diesem Moment wurde er ein Auserwählter und so begann meine Reise – etwas würde passieren, dieser Mann würde eine Metamorphose durchmachen und Leben verändern, genau wie Präsident Trump», sagte der Schauspieler in seiner Rede. Weiter erläuterte Stallone: «Wir sind in Gegenwart einer wahrhaft mythischen Figur. Ich liebe die Mythologie. [...] Niemand auf der Welt hätte das schaffen können, was er geschafft hat, also bin ich voller Ehrfurcht.»