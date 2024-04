Sylvie Meis: Bezaubernder Glückwunschpost von Niclas Castello

Darauf zu sehen, die in verschiedenen pinken Looks perfekt gestylte Influencerin mit Geschenken und einer kleinen Torte. Unter anderem schrieb sie als Dankeschön dazu: «Ich bin unglaublich dankbar für all die Geburtstagsliebe und die herzlichen Wünsche! Eure Aufmerksamkeit hat diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, so geschätzt und geliebt zu werden. Auf ein weiteres Jahr voller Freude, Lachen und unvergesslicher Momente!», so Sylvie Meis.