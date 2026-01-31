Sylvie Meis bringt die Berlin Fashion Week zum Leuchten

Ihr Leben als gefeiertes Model an der Seite eines Rockstars in den 1970er–Jahren vergleicht Hall mit einem Lächeln mit der Gegenwart: «Model zu sein ist heute komplexer, es gibt viel mehr zu beachten. Damals war alles unkomplizierter, wir hatten einfach eine Menge Spass.» Gleichzeitig stellt sie klar: «Ich bin froh, im Hier und Jetzt zu leben. Für Models hat sich so viel zum Positiven entwickelt.» Hall, die weiterhin viel um die Welt reist, war nach ihrer Beziehung mit Jagger von 2016 bis 2022 mit dem Medienmogul Robert Murdoch (94) verheiratet.