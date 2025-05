Sylvie Meis denkt immer noch täglich an den Krebs

Sylvie Meis hatte grosse Angst

«Ich denke jeden Tag an den Krebs», erzählt Meis weiter. «Ich hatte Todesangst.» Rückblickend verspüre sie aber auch eine Dankbarkeit dafür, «dass ich das überleben durfte. Auch, wenn es so mega heftig war, bin ich dankbar, dass es mich zu der Frau gemacht hat, die heute hier sitzt.» Sylvie Meis gab im Juni 2009 öffentlich bekannt, dass sie an Brustkrebs erkrankt war. Der Tumor musste operativ entfernt werden. Zudem machte die Moderatorin eine unterstützende Chemotherapie, in deren Folge ihr die Haare ausfielen.